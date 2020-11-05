Kahramanmaraş'ta kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesi
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Kahramanmaraş'ta kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesi

05.11.2020 20:45 | Son Güncelleme: 05.11.2020 20:48
Kahramanmaraş'ta kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesi

Kahramanmaraş Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildiğini bildirdi.

Kahramanmaraş Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ek tedbir kararı aldı.

Buna göre, kent genelinde mesai saatlerinin belediye ve belediyeye bağlı kuruluşlar için 07.30-16.30, sağlık ve milli eğitim personeli için 08.00-17.00, diğer kamu personeli için 08.30-17.30 olarak düzenlenmesine karar verildi.

Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlilerince yürütülmesine, alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlıklar tarafından yapılmasına karar verildi.

İdari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulması oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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