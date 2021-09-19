Kahramanmaraş'ta kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü.

Oğuzhan K. idaresindeki 33 AIF 677 plakalı motosiklet, Batı Çevre Yolu'nda kaldırıma çarptı.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğuzhan K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.