Kahramanmaraş'ta kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye ceza uygulandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye ceza uygulandı

Kahramanmaraş'ta kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye ceza uygulandı
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 6 bin 680 lira idari para cezası verildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 6 bin 680 lira idari para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kırsal Beyoğlu Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda, kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 6 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.

İşletme sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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