Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın çıktı
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Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın çıktı

KAHRAMANMARAŞ'taki bir kağıt fabrikasında yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın çıktı
19.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:03

KAHRAMANMARAŞ'taki bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi, müdahale ediyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu üzerindeki kağıt fabrikasında çıktı. Atık kağıtların depolandığı alandan dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerini aradı. İşçiler de söndürme kulelerinden yanan atık kağıt balyalarına, su sıkarak müdahale etti.Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, iş makineleri yardımıyla yangını söndürmek için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

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