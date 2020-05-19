Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında atık kağıtlar yandı Kahramanmaraş'taki bir kağıt fabrikasında çıkan yangında atık kağıtlar zarar gördü.

Kahramanmaraş'taki bir kağıt fabrikasında çıkan yangında atık kağıtlar zarar gördü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesinde bulunan bir kağıt fabrikasında, atık kağıtların bulunduğu açık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kağıtların bir anda tutuşması ile bahçeden dumanlar yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında atık kağıt balyaları zarar gördü.

Kaynak: AA