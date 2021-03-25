Kahramanmaraş'ta kafası iş makinesine sıkışan kediyi jandarma kurtardı
Anadolu Ajansı / Ali Çakmak - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kafasını iş makinesine sıkıştıran kedi, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kafasını iş makinesine sıkıştıran kedi, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Ceceli Mahallesi'nde bir kedinin kafasının park halindeki kepçenin lastiğinin üst kısmında sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin uğraşı sonrasında kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kediyi severek sakinleştiren ekipler, hayvanı güvenli bir alana bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak