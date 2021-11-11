Kahramanmaraş'ta kadınlar ayakkabı üretimine katkı sağlayacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta çocuklarının bakımını tek başlarına sağlayan annelerin sosyal yaşantıdaki etkinliğinin arttırılması, yardıma bağımlılığının engellenerek işlevselliğinin arttırılması ve sosyal istihdama katılımının sağlanması için protokol imzalandı.

Valilik koordinasyonunda Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Kunduracılar Odası Başkanlığı ile Büyük Belediyesi iş birliğinde hazırlanan SOGEP kapsamındaki "Güçlü Kadın ve Güçlü Aile" ile kentte yaşayan sosyal ve ekonomik destek hizmetinden faydalanan 100 kadının ayakkabıcılık sektöründe üretim sağlayabilecek teknik bilgi ve uygulama becerisi edindirilmesi hedefleniyor.

Vali Ömer Faruk Coşkun, projenin protokol törenindeki konuşmasında, toplumda kadın ve ailenin önemine dikkati çekti.

Projenin kadınların istihdama katılması ve kendi ayakları üzerinde durması bakımından önemli çalışma olduğunu belirten Coşkun, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Kahramanmaraş'ın kadın ayakkabısı sektöründe iyi bir yerde olduğunu belirtti.

Projenin de bu sektörde istihdama yönelik hazırlanmasını ve aile ekonomisini tek başına yüklenen kadınları kapsamasının önemli olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da "Güçlü Kadın ve Güçlü Aile" projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 1 milyon 50 bin lira hibeyle onaylandığını ve uygulanmaya bugün itibarıyla başlanılacağını söyledi.

Kaya, çocuklarının bakımını sağlamakta güçlük çeken 100 kadının gerekli eğitimleri almasının ardından istihdamının sağlanacağını aktardı.

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