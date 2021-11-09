Kahramanmaraş'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştay, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Coşkun, şiddetin ortadan kaldırılması, kapsamlı eş güdümlü politikaların birlikte uygulanmasıyla mümkün olacağını belirterek, kurumlar tarafından hazırlanan eylem planının, kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarının temellerini ve önceliklerini ortaya koyan önemli belgeler olduğunu aktardı.

Coşkun, şunları kaydetti:

"2018-2021 yıllarını kapsayan 4 yıllık Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı hazırlanmış ve ilgili tüm tarafların katılımları ile uygulanmıştır. Böylece kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık çalışmalarında önemli yol kat edilmiştir. 30 Haziran 2021 tarihinde ise politika önceliklerini ortaya koyan, ilgili tüm tarafların katkı ve katılımlarıyla hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı yürürlüğe girmiştir. Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi ile 2022-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı'nı hazırlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. İnanıyorum ki şiddetle mücadele kapsamında, rolü, fikri ve sorumluluğu olan tüm tarafların katkılarıyla belirlediğimiz yeni yol haritamız, şiddetsiz bir hayatın inşasında bizlere güç katacaktır."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da çalıştayda yaptığı sunumda, "Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi" ile hazırlanan 2022-2025 yıllarını kapsayan eylem planı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programa, Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Niyazi Can, İl Müftüsü Mustafa Tekin, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileriyle ilgili personel katıldı.

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