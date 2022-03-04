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Kahramanmaraş'ta "kadın ve çocuk" söyleşi etkinliği

AA, Gökhan Çalı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Kadın ve Çocuk" konulu söyleşi düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Kadın ve Çocuk" konulu söyleşi düzenlendi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, UCİM Türkiye Hukuk Koordinatörü Avukat Ayça Kara Sığırcı ve ilgililer katıldı.

Dernek çalışmaları hakkında etkinlikte katılımcılara bilgi veren Özkan, dernek olarak hep birlikte güçlü Türkiye, güçlü çocuklar ve kendini ifade edebilen bir toplum için çalıştıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta da UCİM'i kuracaklarını belirten Özkan, şunları kaydetti:

" Kahramanmaraş'a ilk kez geldim. Kahramanmaraş'ta da UCİM'İ kurma niyetindeyiz. Türkiye'nin her yerinde kuzeyinden batısına, güneyine, doğusuna, egesine her yerini gezdik. Baktığımız zaman 300 bin üniversite öğrencisiyle buluştuk, ebeveynlere ve kadınlara ulaştık. Toplumun en kırılgan yerinden en güçlü alanına kadar büyük bir yolculuk içindeyiz."

AA / Gökhan Çalı - Güncel

Kahramanmaraş, Türkiye, Çocuk, Mart, Güncel, Haberler

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