Kahramanmaraş'ta Kadın Acil Destek Uygulaması tanıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta Kadın Acil Destek Uygulaması tanıtıldı

Kahramanmaraş'ta Kadın Acil Destek Uygulaması tanıtıldı
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.

Kahramanmaraş'ta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanan "Mutlu Kadın, Huzurlu Aile, Güçlü Toplum" projesi kapsamında kent genelindeki reklam panolarında KADES'i tanıtıcı çeşitli afişler yayınlandı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde stant açan polis ekipleri, burada şiddet veya saldırıya maruz kalan kadınların bir tuşla emniyet güçlerine ulaşarak yardım istemelerini amaçlayan uygulamanın tanıtımını yaptı.

KADES hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı broşürleri kadınlara dağıtan ekipler, kadınlara uygulamanın nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

Haiti'de Devlet Başkanı Moise'nin öldürülmesinin ardından acil durum ilan edildi
Haiti'de Devlet Başkanı Moise'nin öldürülmesinin ardından acil durum ilan edildi
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi yolcu uçağı düştü
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi yolcu uçağı düştü
Son dakika haber: Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilk belirlemelere göre düşen AN-26 tipi yolcu uçağında tüm yolcuların hayatını kaybettiğini bildirdi.
Son dakika haber: Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilk belirlemelere göre düşen AN-26 tipi yolcu uçağında tüm yolcuların hayatını kaybettiğini bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Kartal Tibet Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta Kadın Acil Destek Uygulaması tanıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:48:35. #1.14#

title