KAHRAMANMARAŞ - Kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik takip neticesinde işyerine operasyon düzenleyen ekipler burada yaptıkları aramada bin 420 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili işyeri sahibi B.Ç (40) gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman