KAHRAMANMARAŞ - Kaçak sigara operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ - Kaçak sigara operasyonu

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik takip neticesinde işyerine operasyon düzenleyen ekipler burada yaptıkları aramada bin 420 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili işyeri sahibi B.Ç (40) gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ - Kaçak sigara operasyonu
KAHRAMANMARAŞ - Kaçak sigara operasyonu
KAHRAMANMARAŞ - Kaçak sigara operasyonu
KAHRAMANMARAŞ - Kaçak sigara operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Polisler zehir tacirlerinin banyo giderine döktüğü uyuşturucuyu elektrikli süpürge ile çekti
Polisler zehir tacirlerinin banyo giderine döktüğü uyuşturucuyu elektrikli süpürge ile çekti
İntihar için üst geçide çıkan şahsı, vinçle yanına gelen psikolog ikna etti
İntihar için üst geçide çıkan şahsı, vinçle yanına gelen psikolog ikna etti
Kan donduran vahşet! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Kan donduran vahşet! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar İrem Derici Burak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Arda Turan Bülent Uygun Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ - Kaçak sigara operasyonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 20:38:15. #1.14#

title