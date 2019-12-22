Kahramanmaraş'ta kaçakçılıkla mücadele
Kahramanmaraş'ta kaçak sigara, içki, cinsel hap ve uyuşturucu ele geçirildiGöksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kayseri kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.
Kahramanmaraş'ta kaçak sigara, içki, cinsel hap ve uyuşturucu ele geçirildi
Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kayseri kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.
Yolcu Necmettin K'nın (50) valizinde2 kilo 215 gram uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı 24 gümrük kaçağı içki, 11 paket sigara, 111 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Necmettin K. (50) tutuklandı.