Kahramanmaraş'ta kaçakçılıkla mücadele
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Kahramanmaraş'ta kaçakçılıkla mücadele

Kahramanmaraş'ta kaçak sigara, içki, cinsel hap ve uyuşturucu ele geçirildiGöksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kayseri kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.

22.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:30
Kahramanmaraş'ta kaçakçılıkla mücadele

'ta kaçak sigara, içki, cinsel hap ve uyuşturucu ele geçirildi

Göksun İlçe ekiplerince Kayseri kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.

Yolcu Necmettin K'nın (50) valizinde2 kilo 215 gram uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı 24 gümrük kaçağı içki, 11 paket sigara, 111 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Necmettin K. (50) tutuklandı.

Kaynak: AA
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