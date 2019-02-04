Kahramanmaraş'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Güneşli Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramada 564 kaçak sigara ve 51 kilo 400 gram kıyılmış tütün ve ele geçirildi.

Polis ekipleri, aracın sürücüsü İsmail İ. hakkında yasal işlem başlattı.

Kaynak: AA