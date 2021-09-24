KAHRAMANMARAŞ - Kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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KAHRAMANMARAŞ - Kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 425 bin 600 boş makaron, 270 kilogram tütün, 22 bin sigara filtre pamuğu ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 425 bin 600 boş makaron, 270 kilogram tütün, 22 bin sigara filtre pamuğu ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler Yusuflar ve Bağlarbaşı mahallelerinde depo olarak kullanılan 2 adreste arama yaptı.

Aramalarda, 425 bin 600 boş makaron, 270 kilogram tütün ve 22 bin sigara filtre pamuğu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E, A.Ç. ve M.E. işlemleri için emniyete götürüldü.

KAHRAMANMARAŞ - Kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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Haber: KAHRAMANMARAŞ - Kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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