KAHRAMANMARAŞ - Kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 425 bin 600 boş makaron, 270 kilogram tütün, 22 bin sigara filtre pamuğu ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 425 bin 600 boş makaron, 270 kilogram tütün, 22 bin sigara filtre pamuğu ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekipler Yusuflar ve Bağlarbaşı mahallelerinde depo olarak kullanılan 2 adreste arama yaptı.
Aramalarda, 425 bin 600 boş makaron, 270 kilogram tütün ve 22 bin sigara filtre pamuğu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.E, A.Ç. ve M.E. işlemleri için emniyete götürüldü.