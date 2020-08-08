Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
08.08.2020 00:26 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:30

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve bu yolla şahısların haksız kazanç elde etmelerini engellemek amacıyla çalışma yaptı. Ekipler yaptığı çalışmada, Kurtuluş Mahallesi'nde belirlenen bir işyerinde yapılan aramada 33 adet kaçak cep telefonu ile 3 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Çalışmasını sürdüren ekipler, Yusuflar Mahallesi'nde bir işyerinde de arama yaptı. Yapılan aramada, 18 adet kaçak cep telefonu ile 20 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirdi. Polis ayrıca Yavuz Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde kaçak akaryakıt ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Ekipler bir iş yerinde elektrikli aktarım düzeneği ile bin litre kaçak mazot ele geçirdi.

Yapılan operasyonlar neticesinde 4 şüphelinin gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlemin yapıldığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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