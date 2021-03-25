Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda 2 bin 187 kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda 2 bin 187 kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, plakasını tespit ettikleri ve bir süre takibe aldıkları aracı operasyonla durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 bin 187 kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı ele geçirildi. Telefon parçaları ile aksesuarlara el koyan ekipler, araçta bulunan Y.B.D. ve M.R.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.


Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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