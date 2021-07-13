Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu
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Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu ve aksesuarlarının ele geçirildiği iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu ve aksesuarlarının ele geçirildiği iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Onikişubat İlçesi Yusuflar Mahallesi'nde K.A'nın iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada kaçak 14 adet android akıllı cep telefonu, 2 adet tuşlu cep telefonu, 4 adet wireless kulaklık, 1 adet akıllı saat, 2 adet cep telefonu araç tutucu kiti, 9 adet pubg oyun konsolu, 35 şarj başlığı, 50 adet şarj kablosu, 40 adet batarya, 79 adet kulaklık, 9 adet bluetooth led müzik çalar, 149 adet cep telefonu ekranı ele geçirildi.

Olayla ilgili K.A. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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