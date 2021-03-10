Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu
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Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

10.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:51
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan cinsel güç artıcı hap ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan cinsel güç artıcı hap ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin yaptığı saha çalışmaları sonucu başka illerden temin ettiği kaçak cinsel güç artırıcı hap ve gümrük kaçağı tütün sevkiyatı yaptığı belirlenen araç takibe alındı.

KOM Şubesi ekipleri, kent girişinde düzenlediği operasyonda 46 HE 222 plakalı aracı durdurdu. C.K.'nın kullandığı araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan cinsel güç artıcı hap ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

Araç sürücüsü C.K. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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