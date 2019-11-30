Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

30.11.2019 23:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:06

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin, saha araştırması neticesinde merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptığı aramada bandrolsüz 1175 puro, 27 paket sigara, 31 e-sigara likiti, 214 paket pipo, 24 kutu da nargile tütünü ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan B.G, işlemleri için emniyete götürüldü.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu Kapıçam mevkisinde durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 124 paket bandrolsüz puro tütünü, 150 paket gümrük kaçağı sigara, 220 paket tütün yan mamülleri, 350 cinsel içerikli jel ele geçirildi. Olayla ilgili E.S. gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin merkez Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi 9'uncu Sokak'ta bulunan tekstil üzerine faaliyet gösteren iş yerinde yaptığı aramada da 6 şişe sahte rakı ele geçirdi. Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı.

Duraklı Mahallesinde ise durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 şişe sahte rakı ile 5 litre açık viski ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.G. işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA