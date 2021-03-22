Kahramanmaraş'ta kaçakçılığa 2 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta kaçakçılığa 2 gözaltı

22.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:53
Kahramanmaraş'ta kaçakçılığa 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçak tütün ve tütün ürünleri operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçak tütün ve tütün ürünleri operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şeyh Şamil ve Yusuflar Mahallesi'nde iki ayrı iş yerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 200 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 100 adet doldurulmuş makaron sigara, 45 bin dal boş makaron, 10 kilogram nargile tütünü, 15 bin adet sigara sarma kağıdı, 100 tablet cinsel içerikli ilaç, 21 bin adet sigara sarma pamuğu ele geçirildi.

Olaylarla ilgisi bulunan iki kişiye yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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