Kahramanmaraş'ta kaçak tütün ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta kaçak tütün ele geçirildi

16.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:42
Kahramanmaraş'ta kaçak tütün ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonunda bir miktar kaçak tütün ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonunda bir miktar kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Ekiplerce yapılan aramada 80 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" kapsamında bin 404 lira adli para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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