Kaçak sigaralar toprağa gömülü bulundu
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Kaçak sigaralar toprağa gömülü bulundu

30.09.2020 00:25 | Son Güncelleme: 30.09.2020 00:34

Kahramanmaraş'ta bir evin bahçesinde toprağa gömülü gümrük kaçağı 270 paket sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta bir evin bahçesinde toprağa gömülü gümrük kaçağı 270 paket sigara ele geçirildi.

Sümer Mahallesi'nde M.A'ya ait bir iş yeri ve evde kaçak sigara bulunduğu ihbarı alan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir evin bahçesine gömülü vaziyette 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaçak sigaralar toprağa gömülü bulundu
Kaçak sigaralar toprağa gömülü bulundu
Kaçak sigaralar toprağa gömülü bulundu
Kaçak sigaralar toprağa gömülü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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