Kahramanmaraş'ta kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu - Haberler
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Kahramanmaraş'ta kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 700 paket kaçak sigara ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 700 paket kaçak sigara ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi Çimko Yol Kontrol noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada Y.E.K. (30) şahsın üzerinde 3 gram metamfetamin, 2 adet extacy hap, ile çeşitli markalarda 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Kaçak Sigara, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Haber

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