Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Kahramanmaraş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobil içerisinde bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş-Gaziantep yolu üzeri, hastane kavşağında yapılan operasyonda, N.O.B.'nin kullandığı otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde yapılan aramada bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ