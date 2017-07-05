Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu
Kahramanmaraş’ta şüphe üzerine durdurulan otomobil içerisinde bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobil içerisinde bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş-Gaziantep yolu üzeri, hastane kavşağında yapılan operasyonda, N.O.B.'nin kullandığı otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde yapılan aramada bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ