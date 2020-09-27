Son dakika haber... Kaçak sigara operasyonu
27.09.2020 18:07 | Son Güncelleme: 27.09.2020 18:35
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gaziantep'ten İstanbul'a gümrük kaçağı sigara götürüleceği bilgisini alan Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, A.V. idaresindeki plakası açıklanmayan bir tırı Adana çevre yolunda durdurdu.
Tırda yapılan aramada, iplik balyaları arasına gizlenmiş 30 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Gözaltına alınan sürücü A.V. ve beraberindeki M.M. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman