Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yol uygulamasında durdurulan bir araçtan 3 bin 700 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narlı Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol ve arama noktasında şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan araç jandarma ekiplerince durdurularak arama yapıldı. Araçta 3 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan bir kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA