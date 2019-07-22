Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince bakkallara düzenlenen operasyonda 1687 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince bakkallara düzenlenen operasyonda 1687 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Mağralı ve Yörükselim mahallelerinde bazı bakkallarda arama yaptı.
Aramalarda 1687 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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