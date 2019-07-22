Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince bakkallara düzenlenen operasyonda 1687 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince bakkallara düzenlenen operasyonda 1687 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Mağralı ve Yörükselim mahallelerinde bazı bakkallarda arama yaptı.
Aramalarda 1687 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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