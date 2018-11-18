Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, 8 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, 8 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkoğlu ilçesi Şekerova Mahallesi üzerinde plakası açıklanmayan minibüsü durdurdu.
C.Ç. isimli şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada 8 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sürücü C.Ç. gözaltına alındı.