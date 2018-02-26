Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyonda bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyonda bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kahramanmaraş- Gaziantep çevre yolu üzerinde plakası açıklanmayan hafif ticari araç durduruldu.
Araçta yapılan arama bin 640 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Gözaltına alınan bir şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.