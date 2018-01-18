Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu
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Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Kahramanmaraş’ta kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a kaçak sigara sevkiyatı yapan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin yakalandığı otomobilde yapılan aramda, 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İsimleri açıklanmayan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

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