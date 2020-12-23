KAHRAMANMARAŞ - Kaçak nargile tütünü operasyonu
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KAHRAMANMARAŞ - Kaçak nargile tütünü operasyonu

23.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:49

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuflar Mahallesi'nde kaçak tütün satışı yapıldığı bilgisini aldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.E.S'ye ait olduğu tespit edilen 120 paket kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.S.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ - Kaçak nargile tütünü operasyonu
KAHRAMANMARAŞ - Kaçak nargile tütünü operasyonu
KAHRAMANMARAŞ - Kaçak nargile tütünü operasyonu
KAHRAMANMARAŞ - Kaçak nargile tütünü operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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