Kahramanmaraş'ta kaçak nargile operasyonu
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Kahramanmaraş'ta kaçak nargile operasyonu

23.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:59
Kahramanmaraş'ta kaçak nargile operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 120 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 120 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Onikişubat İlçesi, Yusuflar Mahallesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 120 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili M.E.S (29) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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