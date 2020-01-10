Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçeye bağlı Ericek Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekibi, yola 300 metre uzaklıkta kazı yapıldığını fark etti. Bölgede yapılan kontrolde, 2 dedektör, dedektör okuma cihazı, kazma, halat, kazı çubuğu ve demir boru bulundu.
Define bulmak amacıyla kazı yapıldığını tespit eden jandarma, A.Y, S.Y, İ.D, A.D. ve O.K'yi gözaltına aldı.