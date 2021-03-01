Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
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Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

01.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:32
Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ile Nurhak Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biçin Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, bölgede kaçak kazı yapan K.Ç, C.S, A.H. ve N.B. suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanlarında ise 3 sikke ile 1 haç figürlü kolye ve kazıda kullanılan malzemeler bulundu.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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