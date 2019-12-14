Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonunda 4 kişi suçüstü yakalandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
14.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:48
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çatmayayla Mahallesi Çukurtarla mevkisinde kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K. (59), M.A. (53), A.K. (45) ve Y.K'yı (56) suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA