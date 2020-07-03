Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak alkol üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 40 litre kaçak içki ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Z.B.(51) ve A.N'ye (27) 4 bin 60 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA