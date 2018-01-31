Kahramanmaraş'ta Kaçak İçki Operasyonu
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Kahramanmaraş'ta Kaçak İçki Operasyonu

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 180 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta Kaçak İçki Operasyonu

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 180 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahramanmaraş- Gaziantep çevre yolundan il merkezine giriş yapmak isteyen plakası açıklanmayan bir otomobile operasyon yapıldı.

Operasyonda otomobilde yapılan aramada 180 şişe kaçak içki ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Ali K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

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