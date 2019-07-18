Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu operasyonu: 4 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin kaçak cep telefonu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 79 cep telefonu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde, kaçak cep telefonu satışı yaptığı belirlenen 4 iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda 79 kaçak-klon cep telefonu ele geçirildi, 4 gözaltına alındı.

Kaynak: DHA