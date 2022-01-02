Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan üç kişiye 18 bin 550 lira ceza uygulandı

NURHAK, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kaçak avlanan 3 kişiye, 18 bin 550 lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biçim Mahallesi kırsalında kaçak avlanma yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleriyle bölgede yaptıkları aramada ardıç kuşu avladıkları belirlenen A.B, A.K. ve A.Ç'yi yakaladı.

Bölgede yapılan aramada, avlanması yasak 6 ardıç kuşu ve ruhsatlı 2 tüfek ele geçirildi.

Kaçak avlanan şüphelilere 18 bin 550 lira idari para cezası kesildi.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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