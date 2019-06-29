Kahramanmaraş'ta kaçak avcılara ceza

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak balık avladıkları belirlenen 5 kişiye 2 bin 550 lira para cezası uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Helete Mahallesi Domuz Deresi mevkisindeki 46 VE 461 ile 38 KV 597 plakalı araçları durdurdu.

Araçların bagaj bölümünde yapılan aramada 6 kırmızı benekli balık, 5 olta ve 1 serpme olta ele geçirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri araçlardaki M.B. (41), E.B. (49), Y.B. (36), C.B. (54) ve Y.B'ye (43) kaçak avlanma suçundan toplam 2 bin 550 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA