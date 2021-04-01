Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Sarıerik Mahallesi'nde bir tarladan 400 metre elektrik kablosunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takibin ardından şüphelinin belirlenen adresi ve aracında arama yapan ekipler, M.E'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Binali Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hülya Avşar Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 12:35:29. #1.15#
title