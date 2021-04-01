Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Sarıerik Mahallesi'nde bir tarladan 400 metre elektrik kablosunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takibin ardından şüphelinin belirlenen adresi ve aracında arama yapan ekipler, M.E'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün