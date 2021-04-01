Kahramanmaraş'ta kablo hırsızı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta kablo hırsızı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta kablo hırsızı yakalandı

Kahramanmaraş'ta tarladan 400 metre elektrik kablosu çalan 1 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta tarladan 400 metre elektrik kablosu çalan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Pazarcık ilçesi, Sarıerik Mahallesinde meydana geldi. N.T'ye (50) ait tarladan 400 metre elektrik kablosunun çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Elektrik kablosunu çaldığı tespit edilen M.E. (40), olayda kullandığı araçla ve kablolarla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınanın M.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta kablo hırsızı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cem Adrian Demet Akalın Bahar Candan Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Şenol Güneş İsmail Kartal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta kablo hırsızı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 13:30:32. #1.16#
title