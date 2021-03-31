Kahramanmaraş'ta kablo hırsızı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta kablo hırsızı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta kablo hırsızı yakalandı

Kahramanmaraş'ta bir vatandaşa ait tarladan 400 metre elektrik kablosunu çalan şahıs yakalandı.

16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı

Kahramanmaraş'ta bir vatandaşa ait tarladan 400 metre elektrik kablosunu çalan şahıs yakalandı.

Pazarcık ilçesine bağlı Sarıerik Mahallesi'nde N.T. (50) isimli şahsa ait tarladan 400 metre elektrik kablosunun çalınmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı 1. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile yaptığı incelemeler sonucunda hırsızların bulunması için çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda şüphelinin M.E. (40) olduğu belirlendi. Zanlı olayda kullandığı araç içerisinde elektrik kabloları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta kablo hırsızı yakalandı
Kahramanmaraş'ta kablo hırsızı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Bahar Candan Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Mesut Bakkal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta kablo hırsızı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 18:52:21. #1.14#
title