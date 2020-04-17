Kahramanmaraş'ta kablo çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ta enerji nakil kablosu çaldığı ileri sürülen 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
17.04.2020 21:52 | Son Güncelleme: 17.04.2020 21:58
Kahramanmaraş'ta enerji nakil kablosu çaldığı ileri sürülen 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Türkoğlu ilçesi Tahtatalıdedeler Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekibi, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen enerji nakil kablosu bulundu.
Jandarma ekibince M.T. (45), M.E. (39) ve H.E. (5) gözaltına alındı.
Kaynak: AA