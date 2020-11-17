Kahramanmaraş'ta kablo çalan hırsızlar trafik kazasında yakalandı
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Kahramanmaraş'ta kablo çalan hırsızlar trafik kazasında yakalandı

17.11.2020 23:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 23:40
Kahramanmaraş'ta kablo çalan hırsızlar trafik kazasında yakalandı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli, geçirdikleri trafik kazası sonucu yakalandı.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli, geçirdikleri trafik kazası sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kavlaklı Mahalles'inde 45 AR 959 plakalı araç ile 27 AAK 636 plakalı araç çarpıştı.

Ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu 27 AAK 636 plakalı aracın bagajında yaptığı incelemede 380 metre haberleşme ve enerji kabloları tespit etti.

Kabloların, Andırın ilçesindeki Arıklar ve Gökçeli mahallelerinden çalındığı belirlendi.

Bagajdaki malzemelere el koyan ekipler, M.A ve Y.G'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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