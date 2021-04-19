Kahramanmaraş'ta jandarmanın kaplumbağa hassasiyeti
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Kahramanmaraş'ta jandarmanın kaplumbağa hassasiyeti

Kahramanmaraş'ta jandarmanın kaplumbağa hassasiyeti
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Onikişubat ilçesinde görevli jandarma ekipleri, yol ortasında kalan kaplumbağayı kurtarıp ormanlık alana bıraktı.

Onikişubat ilçesinde görevli jandarma ekipleri, yol ortasında kalan kaplumbağayı kurtarıp ormanlık alana bıraktı.

Alınan bilgiye göre, Kavlaklı Mahallesi yakınlarında devriye atan İl Jandarma Komutanlığı motosikletli trafik timleri, yolun karşısına geçmek isteyen kaplumbağayı fark etti.

Trafiği durduran jandarma ekipleri, kaplumbağayı bulunduğu yerden alarak ormanlık alana bıraktı.

Bölgeden geçen sürücüler, jandarma ekiplerine duyarlılıkları için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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