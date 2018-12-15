Kahramanmaraş'ta, Jandarmadan Kış Denetimi
Kahramanmaraş'ta, jandarmadan kış denetimiKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, yük taşımacılığında kullanılan araçlar üzerinde kış denetimi yaptı.
Kahramanmaraş'ta, jandarmadan kış denetimi
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, yük taşımacılığında kullanılan araçlar üzerinde kış denetimi yaptı.
İlçenin değişik noktalarında denetim yapan jandarma ekipleri, kamyon, çekici, tanker cinsi araçlarda kar lastiği, zincir, takoz, arka ve yan koruma çerçevesi, arka işaret levhası ve reflektörleri kontrol etti.
Denetimlerde eksikleri tespit edilen sürücülere para cezası kesildi. Ekiplerin kış denetiminin belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.