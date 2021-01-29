Kahramanmaraş'ta jandarmadan kan bağışı
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Kahramanmaraş'ta jandarmadan kan bağışı

29.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:38
Kahramanmaraş'ta jandarmadan kan bağışı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ile Türk Kızılay tarafından hastaların kan ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Bu kapsamda İl Jandarma ve Türkoğlu Cezaevi Jandarma Komutanlığı içerisinde Türk Kızılay yetkililerince oluşturulan alanda 150 personel kan bağışı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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