Kahramanmaraş'ta jandarmadan drone destekli trafik denetimi
11.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:12
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.
Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri, Kahramanmaraş-Andırın kara yolunda drone destekli trafik denetimi geçekleştirdi.
Eipler, sürücülere emniyet kemerlerini takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Uygulamada 78 aracın denetlenerek, 86 şahsın sorgulamasının yapıldı. 2 araca kırmızı ışık ihlalinden 628 lira para cezası yazıldı.
Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün