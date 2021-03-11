Kahramanmaraş'ta jandarmadan drone destekli trafik denetimi
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Kahramanmaraş'ta jandarmadan drone destekli trafik denetimi

11.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:12
Kahramanmaraş'ta jandarmadan drone destekli trafik denetimi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.

Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri, Kahramanmaraş-Andırın kara yolunda drone destekli trafik denetimi geçekleştirdi.

Eipler, sürücülere emniyet kemerlerini takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Uygulamada 78 aracın denetlenerek, 86 şahsın sorgulamasının yapıldı. 2 araca kırmızı ışık ihlalinden 628 lira para cezası yazıldı.

Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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