Kahramanmaraş'ta jandarmadan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği
Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta jandarmadan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği - Haber

Kahramanmaraş'ta jandarmadan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği

Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında vatandaşlara broşür ve karanfil dağıtıldı.

05.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:38
Kahramanmaraş'ta jandarmadan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği

'ta jandarma tarafından 5 Dünya kapsamında vatandaşlara broşür ve karanfil dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğinde görevli kadın jandarma personeli tarafından bir alışveriş merkezinde stant kuruldu.

Jandarma personeli, standı ziyaret eden kadınlara kurumu anlatan broşür ile karanfil hediye etti.

Kadınlar, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler